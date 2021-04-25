بالفيديو.. حريق مهول يلتهم مجمع ’’هاي ستي’’ في كركوك- عاجل

2021/04/25 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأحد، داخل مجمع "هاي سيتي" في محافظة كركوك.

وحصلت (بغداد اليوم) على مشاهدة مصورة تظهر التهام الحريق للمجمع التجاري بالكامل، فيما تظهر المشاهد تصاعد السنة اللهب والدخان من المجمع بشكل كبير.

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء الماضي، حصيلة بعدد حوادث الحرائق خلال العام الحالي 2021، فيما عزت أسباب اندلاع تلك الحرائق الى "الإهمال الكبير من قبل المواطنين في التعاطي وتطبيق وصايا وإرشادات الدفاع المدني".

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "حصيلة حوادث المنازل للفترة من 1/1/2021 ولغاية 18/4/2021، بلغت في مجملها (1318) الف وثلاثمائة وثمانية عشر منزلاً في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان خلفت نتائجها عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين".

واشارت الى، ان "التماس الكهربائي تصدر النسبة الأكبر في تلك الحوادث نتيجة الاستخدام السيء لمصادر الطاقة الكهربائية وأقتناء نقاط الكهرباء رديئة المنشئ أو تحميلها أكثر من الحد المقرر مع رداءة التسليك والتذبذب والتسليك والتداخل المزدوج بين خطوط الطاقة".

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