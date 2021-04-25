بالوثيقة.. فرض ضرائب على السكائر والمشروبات الكحولية

2021/04/25 | 20:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرضت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الأحد، ضرائب على السكائر والمشروبات الكحولية والروحية.

وقالت الهيئة بحسب وثيقة حصلت “تقدم”على نسخة منها، أنها “فرضت ضرائب على السكائر والمشروبات الكحولية والروحية لزيادة حصيلتها الضريبية”.

في ما يلي نص الوثيقة:

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