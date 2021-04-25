2021/04/25 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أكدت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الأحد، وجود دراسات وخطط لإنشاء طرق جديدة ومجسرات لفك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد بعد التصويت على قانون الطرق والجسور

وقال عضو اللجنة النائب مضر السلمان لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، وتابعته (بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات تأمل التصويت على قانون الطرق والجسور خلال جلسات البرلمان المقبلة لما له من أهمية في إحالة مشاريع الطرق والجسور في بغداد والمحافظات للاستثمار".

وأضاف، أن "القانون بعد تمريره سيتيح إحالة مشاريع الطرق والجسور لشركات عالمية مختصة التي بإمكانها إنجاز تلك المشاريع المناطة بها بأسرع ما يمكن".

وأشار إلى أن "هناك دراسة تتضمن إنشاء طرق حولية وأخرى داخل بغداد، علاوة على مجسرات جديدة تسهل الحركة وتقلل من الزخم المروري".

وكانت لجنة الخدمات والإعمار النيابية اعلنت، في وقت سابق، عن أقامة ورش عمل، لمناقشة مشروع قانون الطرق والجسور والموازين الجسرية، تمهيداً لتقديمه للقراءة الثانية، والتصويت عليه في مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخدمات النيابية: طرق جديدة لفك الاختناقات المرورية ببغداد بعد تمرير قانون الطرق والجسور) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخدمات النيابية: طرق جديدة لفك الاختناقات المرورية ببغداد بعد تمرير قانون الطرق والجسور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).