ندوة عن الصحافة الكوردية في كلية التربية بجامعة كركوك

2021/04/25 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم اللغة الکوردیة وبالتعاون مع شعبة التعلیم المستمر، وبرعایة ا.د.فرهاد عزیز محي الدین عمید کلیة التربیة للعلوم الانسانیة، ندوة علمیة عن الصحافة الکوردیة لمناسبة الذکری 123 لعید الصحافة الکوردیة یوم الاحد 2021/4/25 وعلی قاعة صابري في بناية الکلیة.

وقدم کل من ا.م.د .صباح موسی علي رئیس قسم اللغە الکوردیة والتدریسی ا.د.



ازاد عبد الواحد کریم بحثان علمیان عن تاریخ الصحافە الکوردیة منذ ولادة اول صحیفة کوردیة بأسم [کوردستان] بمدینە القاهرة في مصر في الثاني والعشرین من نیسان عام 1898، وقدما شرحاً علمياً ودقيقاً عن اهم المحطات المهمة فی تأریخ الصحافة .

واکد الباحثان في الترکیز علی أهم الصحف الصادرة في تأریخ الصحافة الکوردیة ودورها في توعیة الفرد الکوردي والنضال من اجل التحرر والحریة والازدهار.

بعدها تم تسلیط الضوء علی الصحف الاوائل ومسیرتهم ودورهم الریادي فی خدمة المجتمع.

وحضر الندوە المعاون العلمی للکلیة و التدریسیون وجمع غفیر من الطلبە.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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