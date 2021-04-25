الأزهر يبدي استعداده للمساهمة في إغاثة مصابي مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 21:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطيبة للمساهمة في إغاثة ورفع المعاناة عن مصابي حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، بالعاصمة الاتحادية بغداد، والذي راح ضحيته ما يزيد عن الـ ٨٠ شخصا، وعشرات المصابين.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، باللغتين الإنجليزية والعربية، وجه فيها فضيلته واجب العزاء إلى الشعب العراقي الشقيق، وجاء نص التدوينة:

"خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا، وأؤكد تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

PUKmedia / ابراهيم محمد شريف / القاهرة

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