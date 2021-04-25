2021/04/25 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا : تسجيل 40 وفاة والشفاء يفوق معدلات الإصابة بغداد – ياسين ياس رصدت وزارة الصحة والبيئة 6034 اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء 7335 حالة وبواقع 40 وفاة جديدة. واشار الموقف الوبائي اليومي، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس الى ان (عدد الفحوصات التي اجرتها ملاكات الوزارة ، بلغت اكثر من 39 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس، حيث تم رصد 6034 اصابة مؤكدة في البلاد)، مؤكدا ان (الشفاء 7335 حالة وبواقع 40 وفاة جديدة)، وتابع ان (اكثر من ستة6 الاف شخص تلقوا جرعات اللقاح في مراكز الوزارة المنتشرة في بغداد والمحافظات). ووزعت الوزارة الملاكات الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً الى توجيهات الوزير حسن محمد عباس التميمي، وبمتابعة واشراف مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد زامل العريبي ، تم إكمال توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2020– 2019 من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لعام 2000)، وأضاف ان (القوائم سيتم إرسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادي لغرض المصادقة على التعيين). وأعلن رئيس الوزراء الهندي ،أرفيند كيجريوال، تمديد الإغلاق العام لمدة أسبوع آخر ،بعد ارتفاع إصابات الفايروس.وأعلنت السلطات الصحية السويسرية ،تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

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