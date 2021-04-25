2021/04/25 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعلان الحداد الوطني على أرواح الشهداء وإحالة ثلاثة مسؤولين للتحقيق فاجعة إبن الخطيب مأساة تدمي القلوب وتنكأ الجراح وتهيّج أحزان العراقيين تضامن عربي ودولي وسط دعوات لإقالة المقصّرين بغداد – قصي منذر اعادت فاجعة مستشفى ابن الخطيب المآساوية التي سقط ضحيتها 82 شهيداً وأصيب اكثر من 110 آخرين،لاذهان العراقيين جراح الفواجع الدامية التي شهدتها […]

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