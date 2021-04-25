هيئة الضرائب توجه المنافذ بفرض طوابع 100% على السكائر و200% على المشروبات الكحولية

2021/04/25 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

وجهت الهيئة العامة للضرائب، اليوم الاحد، المنافذ الحدودية بفرض الطابع الضريبي استنادا الى موازنة 2021 وبواقع 00% على السكائر والتبوغ و200% على المشروبات الكحولية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من وزارة المالية الهيئة العامة للضرائب موجهه الى الهيئة العامة للمنافذ الحدودية تطالب فيها بتنفيذ المادة 18 من الموازنة العامة لعام 2021 ثالثا".

وبحسب الوثيقة طالبت هيئة الضرائب من المنافذ بتطبيق الطابع الضريبي بواقع 100% على السكائر والتبوغ و200% على المشروبات الكحولية".

وطلبت هيئة الضرائب من المستوردين "مراجعة الهيئة العامة للحصول على الطوابع البريدية المفروضة".

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