فرق الدفاع المدني تعلن حالة الاستنفار للسيطرة على حريق كركوك

2021/04/25 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

دخلت فرق الدفاع المدني في كركوك، مساء اليوم الأحد، حالة الانذار القصوى للسيطرة على حريق اندلع في مجمع تجاري بمركز المدينة.

وذكر اعلام الدفاع المدني، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان الفرق استنفر باقصى الطاقات وتدفع بثقلها من اجل السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مول (هاي ستي) في مركز محافظة كركوك".

واندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأحد، داخل مجمع "هاي سيتي" في محافظة كركوك.

ونشرت (بغداد اليوم) مشاهدة مصورة تظهر التهام الحريق للمجمع التجاري بالكامل، فيما تظهر المشاهد تصاعد السنة اللهب والدخان من المجمع بشكل كبير.

واعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء الماضي، حصيلة بعدد حوادث الحرائق خلال العام الحالي 2021، فيما عزت أسباب اندلاع تلك الحرائق الى "الإهمال الكبير من قبل المواطنين في التعاطي وتطبيق وصايا وإرشادات الدفاع المدني".

وذكرت المديرية في بيان لها، أن "حصيلة حوادث المنازل للفترة من 1/1/2021 ولغاية 18/4/2021، بلغت في مجملها (1318) الف وثلاثمائة وثمانية عشر منزلاً في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان خلفت نتائجها عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين".

واشارت الى، ان "التماس الكهربائي تصدر النسبة الأكبر في تلك الحوادث نتيجة الاستخدام السيء لمصادر الطاقة الكهربائية وأقتناء نقاط الكهرباء رديئة المنشئ أو تحميلها أكثر من الحد المقرر مع رداءة التسليك والتذبذب والتسليك والتداخل المزدوج بين خطوط الطاقة".

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