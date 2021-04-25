كتائب الامام تهاجم النظام السياسي الجديد بشكل لاذع.. وتصدر بيانا

2021/04/25 | 21:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شن الأمين العام لكتائب الامام علي شبل الزيدي، الاحد، هجوما "لاذعا" ضد النظام السياسي الجديد، وذلك على خلفية حريق مستشفى "ابن الخطيب" في العاصمة بغداد.

وقال الزيدي في تدوينة تابعها NRT عربية (25 نيسان 2021)، ان "الحكومة الحالية جعلت من العراق مجموعة دويلات وقوى تتقاسم القوة والصلاحيات والوزارات والقرارات، يجمع بينها نظام توافقي لتتعايش فيما بينها بنظام سياسي يدعى الشراكة والديمقراطية".

واكد ان "البلد في تراجع مستمر والخلافات تترسخ وتتجذر والبنية التحتية والمجتمعية تتدمر".

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