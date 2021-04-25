ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في خورماتو

2021/04/25 | 21:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إصابات كورونا في خورماتو اليوم الاحد أرتفاعا جديدا بين المواطنين.

وقال الدكتور فوزي زنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح لـ PUKmedia، بأن الأصابات التي رصدتها اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها وصلت الى 43 شخصا فيما كانت حالات الشفاء 3 فقط.

وأضاف أن سبب ارتفاع نسبة الأصابة هو التواجد بالأماكن المغلقة والتواجد لفترة طويلة في المكان والازدحام الذي يعيق التباعد الاجتماعي والأنشطة التي تتطلب من الشخص التنفس بشكل ملحوظ مثل المحادثة بصوت مرتفع.

PUKmedia / عمر آواره

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