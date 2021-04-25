2021/04/25 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى قيثارة (لا تطرب) عدو ولا صديق – هشام السلمان على مر التأريخ الكروي في العراق كان ولازال اسم فريق نادي الشرطة قريب من الجميع وليس محبي ومشجعي الفريق نفسه فحسب , هذا الحب للشرطة لم يكن ولادة اليوم أو الباراحة وانما ذلك متجذر في نفوس وقلوب مشجعي الفريق منذ أيام آليات الشرطة وليالي […]

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