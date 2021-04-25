2021/04/25 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يصل المنامة في جولته لدعم ملف خليجي 25 بغداد – قصي حسن وصال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال والوفد المرافق له، الى العاصمة البحرينية المنامة في أطار جولته الخليجية التي شملت الكويت والأمارات لدعم ملف تضييف البصرة بطولة كاس الخليج العربي بكرة القدم في نسختها الـ25.وأكد درجال، حرص العراق والبحرين على تعزيز العلاقات […]

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