2021/04/25 | 21:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنضباط يوقف عقوبة مدرّب المسابقات تؤجّل مباريات النفط في الجولة المقبلة إلى إشعار آخر بغداد- الزمان قررت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية تأجيل مباريات فريق النفط الأول، وكذلك فريق الشباب في الجولة المقبلة، إلى إشعار آخر.حيث تقرر تأجيل مباراة فريق النفط أمام نظيره فريق السماوة التي كان مقررا لها أن تقام غدا الأحد ضمن […]

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