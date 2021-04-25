السيسي يهاتف صالح بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 21:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني هاتف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره العراقي برهم صالح، لتقديم التعزية بضحايا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب.وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضى، في […]

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