صحة الكرخ تعلن توفر لقاح فايزر بمدينة الكاظمين الطبية بدءاً من الغد

2021/04/25 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه مهم... يتوفر يوم غد لقاح فايزر في مدينة الامامين الكاظمين(ع) الطبية للمسجلين على المنصة الإلكترونية و الذين وصلتهم رسائل نصية على الهاتف فقط وسوف لن يتم استقبال غير المبلغين برسالة نصية. مع وافر الاحترام.

جاسب الحجامي

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