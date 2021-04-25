العمل تعلن قرب شمول عدد من العاطلين عن العمل وفئات اخرى ضمن خط الفقر برواتب الرعاية

2021/04/25 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن قرب فتح شمول المواطنين العاطلين عن العمل وفئات المجتمع المحددة ضمن خط الفقر لأكثر من 400 الف عائلة.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة نجم العقابي في حديث لـ (بغداد اليوم )، ان "الوزارة تعمل على طرح شمول اكثر من 400 الف عائلة"، مبينا ان "تأكيد عدد المشمولين متوقف على وصول تعليمات الموازنة ليصار الى ايضاح تفاصيل الشمول والاعداد التي سيتم شمولها فضلا عن شروط التقديم".

واضاف العقابي ان "هناك استمارة تم تهيئتها من قبل الوزارة لغرض بدء التقديم بالأيام المقبلة"، مشيرا الى ان "اتفاقا جرى مع وزارة الاتصالات لغرض اعطاء وزارة العمل استضافة الكترونية لغرض فسح المجال للمتقدمين وعدم حصول اي ضغط على تلك الاستمارة ".

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية اعلنت، في وقت سابق، عن قرب شمول مايقارب 400 الف عائلة اضافة لوجود زيادة بالرواتب للمواطنين المشمولين بإعانات وزارة العمل.

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