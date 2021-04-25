2021/04/25 | 21:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد، وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية للهند، وذلك استجابة لطلب من نيودلهي للحد من كورونا.

وكتبت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، على "تويتر" اليوم الأحد "أشعر بالانزعاج من الوضع الوبائي في الهند.



نحن مستعدون لتقديم الدعم".

وكتب المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية، جانيز ليناركيتش، على "تويتر" "تنسق المفوضية الأوروبية بالفعل مع دول الاتحاد الأوروبي المستعدة لتوفير الأكسجين والأدوية على نحو عاجل".

وتبحث ألمانيا إرسال مساعدات طارئة للهند تساعدها في التعامل مع التزايد الحاد في أعداد الإصابة بكوفيد-19 والذي يفرض ضغوطا بالغة على مستشفيات البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأحد، إنها تدرس إمكانية توفير مولد أكسجين متنقل ومساعدات أخرى للهند.

وكانت المستشارة أنغيلا ميركل عبرت في وقت سابق عن تعاطفها مع الشعب الهندي، وقالت إن ألمانيا "تجهز على وجه السرعة مهمة دعم".

وشهدت الهند ارتفاعا هائلا في حالات الإصابة بكوفيد-19، في الأيام الماضية وبدأت المستشفيات في العاصمة وفي أنحاء البلاد ترفض استقبال المرضى بعد نفاد الأكسجين الطبي وشغل الأسرة عن آخرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوروبي يعلن تفعيل آلية الحماية المدنية ويرسل مساعدات إلى الهند لاحتواء جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوروبي يعلن تفعيل آلية الحماية المدنية ويرسل مساعدات إلى الهند لاحتواء جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).