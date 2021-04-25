الدفاع التركية تعلق بشأن عمليتا المخلب شمالي العراق

2021/04/25 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة” شمالي العراق تسيران وفق الخطة المرسومة، وأنه تم تدمير مواقع “لحزب العمال الكردستاني”.

وأكدت الوزارة في بيان لها على “استمرار العمليات وفق المخطط”، مضيفة: “قواتنا دخلت إلى أوكار ومخابئ الإرهابيين والقوات الجوية دمرت أهدافا في إطار عمليتي المخلب التي استمرت طوال الليل دون انقطاع”.

وأطلقت تركيا عمليتي مخلب “البرق” و”الصاعقة” مساء الجمعة الماضي بشكل متزامن ضد عناصر ومسلحي “حزب العمال الكردستاني”، الذي تصنفه أنقرة “منظمة إرهابية” في مناطق “متينا” و”أفشين-باسيان”.

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