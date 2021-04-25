بعيدا عن القراءات الجزئية / الشيوعي الروسي حول الاحتجاجات والصراع مع السلطة - رشيد غويلب

2021/04/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب تنشغل وسائل الإعلام في العالم بالوضع الصحي المتدهور للمعارض الروسي أليكسي نافالني، وغني عن القول إن هذا الاهتمام في جوهره ينطلق من الصراعات الجيوسياسية بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.



وقد أدى التركيز على الصرع بين المعسكرين إلى عدم تسليط الضوء على حقيقة الصراع السياسي والاجتماعي داخل روسيا الاتحادية.



وحتى أوساط اليسار العالمي لم تسلم من هذه الظاهرة، فمعسكر الجم ......





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