بيان و نداء للتنظّم الآن من أجل ثورة فعليّة - شادي الشماوي

2021/04/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 694 ، 19 أفريل 2021 https://revcom.us/a/694/a-declaration-a-call-to-get-organized-now-for-a-real-revolution-full-en.html[ ملاحظة للمترجم : صدر هذا البيان و النداء للحزب الشيوعي الثوري ، الولايات المتّحدة الأمريكية أوّل ما صدر بتاريخ 7 أفريل 2021 ].--------------------لنمضي إلى الأساسي : " نحتاج إلى ثورة - لا شيء أقلّ من ذلك ! " إلى كلّ من لا يقبل بهذا ا ......





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