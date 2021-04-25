كارثة مستشفى ابن الخطيب إدانة لمجمل نظام المحاصصة والنهب - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/04/25 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق شهد مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، ليل الرابع والعشرين من نيسان، كارثة أليمة راح ضحيتها أكثر من ثمانين شخصا وعشرات الجرحى، فبعد لجوء مرضى فيروس كورونا إلى هذا المستشفى، تفاجأ الراقدون ومرافقيهم وجميع العاملين بحريق وانفجارات نتيجة سوء تخزين قناني الأوكسجين في المستشفى، ما أدى الى تمزيق أشلاء المتواجدين داخله وتفحم أجسادهم وتعويق الكثيرين منهم.



هذه الفاجعة الإنسانية الألمية ليست الأولى، ف ......





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