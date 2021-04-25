2021/04/25 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس العراقي يتلقى برقيات تعازي من ملوك ورؤساء وأمراء بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

الكاظمي يتلقى اتصالا من الرئيس المصري معزيا بضحايا حادث مستشفى ابن الخطيب

الرئيس المصري يؤكد للكاظمي استعداد بلاده تقديم المساعدة للعراق

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