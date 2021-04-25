2021/04/25 | 21:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

443 مشاهدة

أعلن شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الاحد، استعداد الأزهر بقطاعاته الطبية كافة للمساهمة في رفع المعاناة عن المصابين بحريق مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمرضى كورونا في بغداد.

وقال الطيب في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (25 نيسان 2021)، انه "خالص العزاء للشعب العراقي الشقيق في ضحايا حريق مستشفى (ابن الخطيب) المخصص لمرضى كورونا".

وأكد الطيب في تدوينته "تضامن الأزهر الشريف وعلمائه مع إخواننا العراقيين في مصابهم الجلل، واستعداد الأزهر بكافة قطاعاته الطبية في المساهمة في رفع المعاناة عن إخواننا من المصابين في هذا الحادث الأليم".

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب الذي اودي بحياة 82 شخصا على الأقل، فضلا عن إصابة 110 آخرين.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأزهر يعلق على حادث مستشفى ابن الخطيب 'الأليم') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأزهر يعلق على حادث مستشفى ابن الخطيب 'الأليم') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).