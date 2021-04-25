واشنطن: مستعدون لدعم العراقيين في فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 22:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان ان بلاده تشعر بالأسى على وفاة عراقيين في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

ونقل بيان للسفارة الامريكية في بغداد اليوم الاحد، تصريحا عن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان حول حريق مستشفى ابن الخطيب، "نشعرُ بعظيمِ الأسى إزاء الارواح التي اُزهِقتْ في حريقِ مُستشفى (ابن الخطيب) في بغداد.



نحنُ على اتصالٍ بالمسؤولين العراقيين وقد عرضنا يد العون بهذا الخُصوص".

واضاف سوليفان "انّ شراكتُنا الإستراتيجية مع الـــعـــراق هي أولاً وقبل كُل شيء شراكةٌ بين شعبينا.



ونحنُ على أهبةِ الإستعداد لدعمِ الـــعـــراق حُكومةً وشعباً في خِضمِّ هذهِ الفاجعة".

PUKmedia

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