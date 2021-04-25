العراق‭:‬إحالة‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬ومحافظ‭ ‬بغداد‭ ‬للتحقيق‭ ‬في‭ ‬فاجعة‭ ‬المستشفى

2021/04/25 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬وبرقيات‭ ‬التعازي‭ ‬تنهال‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬بعد‭ ‬صدمة‭ ‬الحريق‭ ‬ بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال احيل‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬العراقي‭ ‬و‭ ‬ومحافظ‭ ‬بغداد‭ ‬ومسؤولين‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬الخطيب‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬تمهيدا‭ ‬لمحاكمتهم‭ ‬في‭ ‬الفاجعة‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬تسعون‭ ‬مريضا‭ ‬ومواطنا‭ ‬،‭ ‬فيما‭ ‬اشتعلت‭ ‬الدعوات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬إلى‭ ‬استقالة‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬والادارة‭ ‬ومحاكمتهم‭ […]

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