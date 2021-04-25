2021/04/25 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ارتفاع عدد الضحايا وبرقيات التعازي تنهال من العالم بعد صدمة الحريق بغداد – عبدالحسين غزال احيل وزير الصحة العراقي و ومحافظ بغداد ومسؤولين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد الى التحقيق تمهيدا لمحاكمتهم في الفاجعة التي راح ضحيتها تسعون مريضا ومواطنا ، فيما اشتعلت الدعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين في الصحة والادارة ومحاكمتهم […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق:إحالة وزير الصحة ومحافظ بغداد للتحقيق في فاجعة المستشفى) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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