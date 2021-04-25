الوضع تحت المس

2021/04/25 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام تقول الشرطة في بغداد أنه تمَّ في مطلع العام التعامل مع سبعة آلاف حريق من جراء المس الكهربائي في صورة توحي بتهالك التأسيسات الكهربائية في الاحياء السكنية والمصانع والدوائر ، بعد تلك الفوضى من الاسلاك والربط العشوائي والتجاوزات في سحب التيار الكهربائي منذ فترات متراكمة ترجع الى ايام الحصار الدولي على العراق […]

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