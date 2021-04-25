‭ ‬عراقيون‭:‬سوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والفساد‭ ‬وراء‭ ‬مأساة‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬الخطيب

2021/04/25 | 22:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المطالبة‭ ‬بإبعاد‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭ ‬عن‭ ‬يد‭ ‬الاحزاب‭ ‬والمليشيات بغداد‭- ‬الزمان‭ ‬ رأى‭ ‬عراقيون‭ ‬في‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬مستشفى‭ ‬مخصص‭ ‬لمصابي‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬قضى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬شخصا‭ ‬احتراقا‭ ‬أو‭ ‬اختناقا‭ ‬جراء‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬المكان،‭ ‬إثباتاً‭ ‬جديداً‭ ‬على‭ ‬أنّ‭ ‬سوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والفساد‭ ‬يقتلان‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭.‬وعلت‭ ‬الاصوات‭ ‬المطالبة‭ ‬بابعاد‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭ ‬عن‭ […]

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