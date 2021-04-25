2021/04/25 | 22:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المطالبة بإبعاد الوزارات الخدمية عن يد الاحزاب والمليشيات بغداد- الزمان رأى عراقيون في المأساة التي تعرّض لها مستشفى مخصص لمصابي كوفيد-19 في بغداد، حيث قضى أكثر من 80 شخصا احتراقا أو اختناقا جراء حريق اندلع في المكان، إثباتاً جديداً على أنّ سوء الإدارة والفساد يقتلان في بلدهم.
وعلت الاصوات المطالبة بابعاد الوزارات الخدمية عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عراقيون:سوء الإدارة والفساد وراء مأساة مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعلت الاصوات المطالبة بابعاد الوزارات الخدمية عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عراقيون:سوء الإدارة والفساد وراء مأساة مستشفى ابن الخطيب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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