2021/04/25 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرون يغلقون مبنى الحكومة المحلية في واسط

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