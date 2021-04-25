حالة الطقس للأيام المقبلة.. توقعات بموجة غبار وفرص لزخات مطر

2021/04/25 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأحد، حالة الطقس خلال الاسبوع الحالي في مختلف مناطق البلاد، فيما أشار إلى احتمالات بموجة غبار تصل العاصمة بغداد، مع زخات مطر في بعض المناطق.

ونشر صادق عطية، في حسابه بموقع "فيسبوك"، إن اليوم الأحد يشهد منخفضا جويا يتمركز علئ البلاد مسببا اجواء غائمة بشكل جزئي الى غائمة في اغلب مدن البلاد للايام الثلاثة المقبلة.

وتحدث عطية عن فرص لهطول زخات من الامطار مصحوبة بالبرق والرعد يوم غد الاثقنين متوقع حصولها بمناطق متفرقة من (مدن الوسط والفرات الاوسط والشمالية ومناطق من الانبار وبادية الجنوب) هي عموما امطار خفيفة.

وأشار إلى نشاط متوقع بالرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الغربية في وسط وغرب وشمال البلاد لتصل سرعتها الى مابين (50-60 ) كم بالساعة، اما في مدن الجنوب والفرات الاوسط فتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

وعن يوم الثلاثاء، توقع المتنبئ الجوي استمرار تاثير المنخفض الجوي، مع استمرار فرص هطول الامطار في مدن (وسط البلاد ومناطق الشمال ) مع اشتداد الامطار في مدن السليمانية ودهوك احيانا.

ولفت إلى أن الفرص تتهيأ لهطول زخات من الامطار في مناطق متفرقة من مدن الجنوب والفرات الاوسط بعد الظهر مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الهابطة.

وحذر في يوم الاربعاء المقبل، من موجات غبار ربما تكون كثيفة تبدأ مساء يوم الاثنين في الانبار وتتجه نحو العاصمة بغداد وبعض مدن الوسط والفرات الاوسط تدريجيا خلال الليل او فجر الثلاثاء، ثم تشمل الجنوب بشدة اقل.

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