حادثة نادرة في الليغا.. الحكم ينهي اللقاء والفار يعيد اللاعبين من المنازع

2021/04/25 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

شهدت مباراة أشبيلية وغرناطة في الجولة 32 بالدوري الاسباني اليوم الاحد ( 25 نيسان 2021) واقعة غريبة، بعد أن أعاد حكم اللقاء اللاعبين من غرفة الملابس، بعد أن أطلق صافرة نهاية اللقاء لأنه أنهى المباراة قبل نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع بدقيقة واحدة، ليعود لاستكمالها بأمر من الفار.

وأبقى فريق إشبيلية على آماله في التتويج بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد أن حقق فوزا ثمينا على ضيفه غرناطة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، ضمن مواجهات الجولة الـ32 من المسابقة للموسم الحالي.

أنهى إشبيلية الشوط الأول متقدما بهدف النجم الكرواتي المخضرم إيفان راكيتيتش، من ركبة جزاء في الدقيقة 16، وفي الشوط الثاني سجل الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث اللقاء، ينجح المهاجم المخضرم روبرتو سولدادو في تسجيل هدف غرناطة الوحيد من ركلة جزاء

رفع إشبيلية رصيده بهذا الفوز إلى 70 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، الذي سيواجه أتلتيك بيلباو في التاسعة مساء اليوم، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد وبرشلونة صاحبي المركزين الثانث والثالث، فيما توقف رصيد غرناطة عند 42 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، حقق فريق سيلتا فيجو فوزا مهما على ضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بالايدوس"، ليرتفع رصيد الفائز إلى 41 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة وحيدة عن أوساسونا العاشر.

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