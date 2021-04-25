السيتي يتوج بـ”كأس الرابطة” على حساب توتنهام

2021/04/25 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج مانشستر سيتي بأول ألقابه هذا الموسم وبلقبه الرابع تواليا في كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بفوزه اليوم الأحد في نهائي المسابقة على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد.

وأقيمت المباراة النهائية للمسابقة على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن أمام نحو ثمانية ألاف متفرج سُمح لهم بالحضور.

وسجل الفرنسي إيميريك لابورت مدافع السيتي هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ82 من عمر اللقاء.

وبهذا التتويج، عادل السيتي الرقم القياسي ل‍ليفربول بالفوز في المسابقة بثمانية ألقاب ويستمر جفاف توتنهام على مستوى الألقاب للموسم الثالث عشر على التوالي.

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