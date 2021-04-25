القبض على عصابة لسرقة السيارات في صلاح الدين

2021/04/25 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأحد عن القاء القبض على عصابة لسرقة السيارات والمحلات التجارية في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن القوات الأمنية وبعد الحصول على معلومات القت القبض على عصابة كانت تقوم بسرقة السيارات العائدة للمواطنين وأيضا المحلات التجارية داخل مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وأضاف بعد تدوين أقوالهم تمت أحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

PUKmedia / عمر اواره

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