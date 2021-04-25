2021/04/25 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاحد 25 نيسان 2021، برقيات تعازي من ملوك ورؤساء وأمراء بفاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد، والتي راح ضحيتها العشرات من المواطنين.

حيث تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معزّياً الشعب العراقي بالحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً وقوف مصر شعباً وحكومةً إلى جانب العراق في هذا الحادث.

كما تلقى الرئيس برهم صالح برقيات تعازي من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، وسلطان عٌمان هيثم بن طارق آل سعيد، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب أمير قطر الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، والرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث عبروا في البرقيات عن عميق مواساتهم إلى الشعب العراقي سائلين العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وينعم عليهم بالخير والسلام.

PUKmedia / المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس برهم صالح يتلقى برقيات تعازي من قادة العالم ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس برهم صالح يتلقى برقيات تعازي من قادة العالم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).