داعش يهاجم الجيش في داقوق

2021/04/25 | 23:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الأحد عن قيام مسلحي داعش بمهاجمة ثكنة للجيش العراقي المتمركز عند أطراف داقوق.

وقال المصدر في تصريح لـ PUKmedia بأن مسلحين من تنظيم داعش هاجموا قبل قليل الجيش العراقي عند قرية أفتخار غرب داقوق.

مضيفا بأن أشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين ومازال مستمرا لحد الآن وان الحصيلة الأولية للضحايا هي أصابة جندي بجروح.

PUKmedia / عمر اواره

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