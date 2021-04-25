بسبب أرض زراعية.. نزاع في كركوك والشرطة تعتقل 10 اشخاص

2021/04/25 | 23:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الاحد، عن اعتقال 10 اشخاص بعد نزاع بسبب أرض زراعية في كركوك.

وقلت الوكالة في بيان، إنه "تم القبض على ١٠ متهمين بعد حصول نزاع عشائري بسبب اراضي زراعية في محافظة كركوك ناحية ليلان"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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