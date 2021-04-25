العصائب تنتقد الكاظمي.. ارواح الناس ليست لعب اطفال

2021/04/25 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 26 دقیقة

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انتقدت حركة عصائب اهل الحق، الاحد، تقديم رئيس الوزراء "مكرمة" لعوائل ضحايا مستشفى ابن الخطيب، مطالبة بتقديم الجناة والمسؤولين عن النكبة إلى العدالة، مشيرة بالقول "لقد خسرنا ارواحا وليس لعب اطفال".

جاء ذلك في تغريدة لمسؤول المكتب السياسي للحركة في كربلاء، سالم العبادي، اليوم، (25 نيسان 2021)، وفيما يلي نصها:-

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاستثنائية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والتي خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، بمنح مبلغ عشرة ملايين دينار لذوي كل ضحية من ضحايا الفاجعة، فضلا عن تكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء)، وإحالته الى مجلس النواب.

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