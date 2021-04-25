يوميات نصراوي: موسكو وذكرياتي التي لا تنسى - نبيل عودة

2021/04/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة نبيل عودةموسكو مدينة هادئة لا تسمع فيها أصوات الأبواق او الميكروفونات المرتفعة، موسكو لا تؤمن بالدموع لأنها مدينة مشرقة دائما، بنظافتها، تنظيمها وناسها..



أبنيتها جميلة وتشير الى فن معماري سلافي رائع.



مطاعمها راقية ومتعددة الأشكال.



المطعم البلغاري كان يشتهر بشواء الدجاج بطريقة خاصة، المطعم الصيني بمأكولاته المميزة التي عشقتها بينما زملاء لي لم يعجبهم مذاقها الذي يجمع بين المتناقضات، لم يهضم ......





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