2021/04/25 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تلقت الهيأة التطبيعية لكرة القدم كتاباً رسمياً من الاتحاد النيبالي لكرة القدم، يُبلغه بالموافقة الرسمية على خوض مباراة ودية تجمع المنتخبين نهاية الشهر المقبل، وذلك ضمن تحضيراتهما للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وذكرت الهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" وستقامُ المباراة في التاسع والعشرين من أيار المقبل على ملعب البصرة الدولي، وهي المباراة الثانية التي ستكون لأسود الرافدين خلال المعسكر الذي سيقام في محافظة البصرة نهاية الشهر المقبل".

وأضافت،" وسيلاعبُ منتخبنا الوطني نظيره منتخب طاجيكستان في الرابع والعشرين من الشهر المقبل على ملعب البصرة الدولي، ومن ثم ملاقاة منتخب النيبال، قبل السفر إلى البحرين لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة للمجموعة الثالثة".

وكان مدرب منتخبنا الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قد طالب بتأمين مباراة ثانية للمنتخب خلال معسكر البصرة مع أحد المنتخبات القريبة من منتخبي هونغ كونغ وكمبوديا من ناحية أسلوب اللعب، وذلك من أجل الاستفادة من المباراة الودية قبل الذهاب لخوض مباريات التصفيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتخب العراقي يستضيف نظيره النيبالي ودياً في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتخب العراقي يستضيف نظيره النيبالي ودياً في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).