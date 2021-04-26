بيلباو يهزم متصدر الليغا ويقدم خدمة مجانية لثلاثة فرق

2021/04/26 | 00:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تلقى متصدر الدوري الاسباني بكرة القدم أتلتيكو مدريد اليوم الاحد (25 نيسان 2021)، هزيمة جديدة في الدوري الإسباني كانت هذه المرة أمام مُضيفه أتلتيك بيلباو، وذلك بنتيجة هدفين لهدف بعد مُباراة مُثيرة، وبذلك قدم بيلباو خدمة مجانية لفرق الريال وبرشلونة وأشبيلية الملاحقة للمتصدر.

وكانت المُباراة التي استضافها ملعب سان ماميس قد بدأها أصحاب الأرض بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 8 عن طريق أليكس بيرنجوير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الباسكي بهدفٍ دون رد.

وفي الشوط الثاني تواصلت هجمات الروخوبلانكوس بهدف إدراك التعادل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 77 عن طريق المُدافع الخبير ستيفان سافيتش في الدقيقة 77 بعد لعبة رأسية رائعة.

وبعد إحراز هدف تعديل الكفة حاول دييجو سيميوني ورجاله هز شباك بيلباو من جديد لاقتناص النقاط الكاملة للمُباراة دون أن تنجح مساعيهم، قبل أن يتمكن إينيجو مارتينيز من إحراز هدف فوز أبناء الباسك في الدقيقة 86.

وبالتأكيد فإن نتيجة الهزيمة تصب في مصلحة مُنافسي أتلتيكو مدريد على لقب الدوري الإسباني، حيث تجمد رصيده من النقاط للنقطة 73 لايزال يحتل بهم المركز الأول، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 71 نقطة، يليه برشلونة برصيد 70 نقطة، وهو نفس رصيد إشبيلية في المركز الرابع بنفس عدد النقاط، ولكن برشلونة هو الوحيد من بين رُباعي المُقدمة الذي لايزال لديه مُباراة سيلعبها يوم الخميس المُقبل ضد غرناطة الذي يحتل المركز الثامن.

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