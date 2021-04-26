2021/04/26 | 00:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سعاد حسن الجوهري

يا لها من ليلة رمضانية؟ اعادت لذهني

فاجعة سنوات قبل في انفجار هز منطقة

الكرادة في مثل هكذا ليالي لا زالت

آثاره المؤلمة حاضرة في النفوس.



وكانما

مقدر في كل شهر رمضان لهذا الشعب ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابن الخطيب .. وجع الكوارث) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابن الخطيب .. وجع الكوارث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).