فلسطين وحرية الصحافة - نهاد ابو غوش

2021/04/26 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بقلم : نهاد ابو غوشتصدر عدد من المنظمات الدولية تقارير سنوية أو شهرية عن أوضاع حرية الصحافة في مختلف دول العالم، ولعل تقرير منظمة " مراسلون بلا حدود" السنوي هو الأبرز في هذا المجال.



وهو يعتمد على مجموعة من المعايير أبرزها: تعددية وسائل الإعلام، ومدى استقلاليتها، وبيئة العمل الصحفي، والبيئة القانونية للنشاطات الاعلامية وحرية الوصول للمعلومات، والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون ووسائل الإعلام، ......





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