قلمي منذور لك - مريم نجمه

2021/04/26 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه قلمي منذور لك ..مكرّسٌ لمن سكن القلب , وأوقد النار في الكلمات في سجنك بالأمس البعيد واليوم , في رحيلك غيابك , ووجودك قلمي لك إنه الصديق للصديق , والرفيق للرفيق .....4 - 1 - 2021 *الحبُ دفقٌ روحيٌ لا ينضب .*زيارتي الأسبوعية لمنزلك الجديد طقس أسبوعي الورد يعانقنيوالشموع تضاء وأريج اللهفة والشوقكأنني لأول مرة سأراك < ......





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