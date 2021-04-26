الاول من ايار ... يوم التحدي! - عادل احمد

2021/04/26 | 02:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد الأول من أيار...



يوم التحدي !ان الأول من أيار كان ويبقى دائما، شرارة لبدء الاحتجاجات والتظاهرات وإظهار القوة الطبقية للطبقة العاملة العالمية.



صحيح هو عبارة عن يوم واحد، ولكن يعتبر بركانا تتفاعل من خلاله ولمدة سنة كاملة او سنوات من النضال الطبقي وتتفجر في لحظة ما، كل المظالم والاستغلال وانعدام العدالة والحقوق، والفقر والجوع..



ان انفجار بركان الاغضب الجماهيري هذا، يحتاج الى وقت معين تتو ......





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