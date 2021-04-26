اليوم.. ظريف في بغداد لبحث التعاون المشترك

2021/04/26 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

يصل الى بغداد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ضمن جولة يجريها في المنطقة تشمل “قطر” لبحث التعاون المشترك.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان “وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث مع نظيره الإيراني ملفات التعاون الثنائي وتطوير العلاقات بين البلدين”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد اوضح، أن “ظريف سيجري محادثات مع كبار المسؤولين خلال زيارته الى العراق وقطر”.

وحول الهدف من زيارته إلى العراق وقطر، فإنها، بحسب زادة، تأتي في إطار “تطوير العلاقات الثنائية ومتابعة المباحثات الإقليمية”.

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