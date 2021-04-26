المفوضية: يحقّ للناخب التصويت عبر البطاقتين طويلة الأمد والقصيرة

2021/04/26 | 02:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

اكدت مفوضية الانتخابات، امس الاحد، انه يحق للناخب ممن لديه البطاقة الالكترونية (طويلة الامد وقصيرة الامد) المشاركة في التصويت لانتخاب مجلس النواب 2021 .

وذكر بيان للمفوضية، انه “مع انتهاء مرحلة تحديث سجل الناخبين وانقضاء مدة الأيام السبعة التي عُرِضَ فيها سجل الناخبين الورقي الأولي وقاعدة البيانات الإلكترونية على مستوى مركز التسجيل لاستقبال اعتراضات الناخبين ووكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية، تستمرّ مفوّضية الانتخابات بعملية توزيع بطاقات الناخبين البايومترية الموجودة في مراكز التسجيل كافة، وطباعة بطاقات للناخبين الذين حدّثوا بياناتهم خلال مرحلة التحديث الذين بلغ عددهم عند انتهاء مدة التحديث (1.733.030) ناخبا محدثا لبياناته من ضمنهم الناخبون النازحون الذين بلغ عددهم (27.771) ناخبا بالتنسيق مع شركة أندرا الإسبانية المكلفة بطباعة بطاقة الناخب البايومترية، إذ يحق للناخب بحسب قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 الذي يمتلك بطاقة قصيرة الأمد أو البطاقة البايومترية طويلة الأمد المشاركة في التصويت لانتخاب مجلس النواب العراقي 2021 “.

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