روزنامة الأسبوع أَيَّتُهُمَا جُمْهُوْرِيَّتُنا؟! - كمال الجزولي

2021/04/26 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كمال_الجزولي الإثنينذات يوم في أواسط تسعينات القرن الماضي، رنَّ جرس الهاتف في مكتبي، وكان المتحدِّث على الطرف الآخر ضابط من القضاء العسكري: ــ «يا مولانا عندنا محكمة عسكريَّة لمجموعة متَّهمين في محاولة انقلابيَّة بإقليم البحر الأحمر ..



المتهمين الأوَّل والتَّاني طلبوك صديق ليهم، والمحكمة عايزة تتأكَّد من موافقتك»!فكَّرت برهة ثمَّ قلت:ــ «انقلاب في بورتسودان؟! لازم أقابلهم في الأوَّل»!ــ «أك ......





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