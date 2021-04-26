درس (1) من دروس شباب باب العامود؛ من الدندرة إلى الجكارة؛ باعتبارها ترميز للفعل النضالي - بلال عوض سلامة

2021/04/26 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_عوض_سلامة لكل مرحلة مفرداتها، ولكل حالة ثورية ترميزها ونظريتها، ولولاها، سيبقى الفعل بوابة الوعي المتجسد في السلوك ومؤشر عليه وموجه له دون عقيدة أو رؤية، فهذه المفردات تعمل على شحن العاطفة كما الفعل، وتعمل على توجيهه وشده الدائم لدائرة الفعل والمعنى الذي يراد منه، في حال غياب ثقافة وطنية ونظرية نضالية، ومواجهة شاملة.لم يكن النضال بالفعل الثوري الخشن فقط ، فقد يتحايل المضطهد والمستعمَّر بكلمات مواربة أو ......





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