2021/04/26 | 04:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذكرات خدام: الأسد وخامنئي وخاتمي اتفقوا على إطالة الحرب في العراق لإتعاب الأمريكيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/26 | 04:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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