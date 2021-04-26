إثيوبيا: 200 قتيل باشتباكات أكبر مجموعتين عرقيتين

2021/04/26 | 06:30 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

كشف المسؤول المعني بالتحقيق في الشكاوى بالحكومة الإثيوبية، أمس الأحد، عن حصيلة قتلى الاشتباكات التي وقعت هذا الشهر بين أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد، أورومو وأمهرة.



وقال إندال هايلي، كبير محقق الشكاوى في إثيوبيا، إن أن عدد القتلى بالاشتباكات في منطقة أمهرة بشمال البلاد، قد يصل إلى 200 قتيل، ارتفاعا من التقارير السابقة عن 50 على الأقل.



ونقلت «رويترز» عن هايلي قوله: «وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون، فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين، لكننا ما زلنا بحاجة للتحقق من العدد».

ومن جانبهم، قال سكان ومسؤولون في منطقة أوروميا، وهي منطقة في أمهرة يسكنها غالبية من عرق الأورومو، وبلدة أتاي إن اشتباكات دامية وقعت في المنطقة في 16 نيسان.



ونفذ مسلحون هجوما في شمال إقليم أمهرة، في 20 نيسان، مما أسفر عن نزوح أكثر من 10 آلاف من المواطنين.



وأشار رئيس منطقة شمال شوا، تادسي جبرسادق، إلى أن هجوما نفذه مسلحون في منطقة شمال شوا، تسبب في نزوح ما يتراوح بين 10 آلاف و15 ألفا من المواطنين، معتبرا أن موجة النزوح الكبيرة تفوق طاقة إدارة المنطقة وحتى حكومة الإقليم.

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